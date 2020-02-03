Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Cengiz, TFF'nin belirlediği harcama limiti konusunda ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak, sarı-lacivertlilere uygulanan 16 milyon TL'lİk limit artırımının usulsüz olduğunu söyledi.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Galatasaray, Süper Kupa'dan bu yana, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılarla Türkiye'nin ve Galatasaray'ın adını tüm dünyaya adını duyurmuştur."

"KEMERBURGAZ, RİVA VE FLORYA 3 KARDEŞ GİBİ"

"Kemerburgaz, Riva ve Florya birbirine yapışık 3 kardeş gibi. Florya'yı verdiğimiz bedel üzerinden aldık. Florya şu anda aldığımız değerinin 5-6 katı. Bizim aldığımız zamandaki bedel ile şimdiki bedelin üstüne imara açılmış olması... Saha yetmiyor. Türk futbolundaki en büyük sorun bu. İngiltere'de her mahallede çim saha var. 20-30 yıl önce sokaklara sıkışmıştı çocuklar ama artık çift taraflı arabalar var. Futbol için sadece spor kulüpleri kalıyor."

"Kemerburgaz'a 6 saha yerleştireceğiz. Florya'da bir yandan devam edecek. Devletimize teşekkür ederim. 127+37 milyon TL'ye Florya'yı geri aldık. Ve bunu yapılandırdık. Devletin desteği bize legal sınırlar içindeydi. 2 yıl içinde A Takım'ı Kemerburgaz'a taşımayı hedefliyoruz. Florya'dan stada gidiş polis eskortu eşliğinde yaklaşık 1.5 saat sürüyor. Futbolcuların konsantresi düşüyor."

"Buradan müjdeyi veriyorum. Kemerburgaz arazisinde ruhsatı iptal edilen madencinin fiziki olarak tahliyesine başlandı. Projesi de hazır. Bu vesileyle Galatasaray Camiası'na sesleniyorum. Buradaki yatırım 150 milyon TL. Bizde büyük inşaat şirketleri var. Oralardan rica ediyorum. Lütfen Kemerburgaz'ın yapımına destek olsunlar."

"Riva'da talep patlaması yaşandı. 1.500'e yakın villa var. Müthiş bir talep var. İlk 1 haftada 190 milyonu aşkın talep geldi. Bu, şuna yaradı, Riva'dan elde ettiğimiz gelirle Florya'yı kompanse edeceğiz."

"Geçen yıl 7 yaş grubunun 5'inde şampiyon olduk. Altınordu bir tanesinde, Trabzonspor bir tanesinde oldu. Bu vesileyle altyapı sorumlularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum."

"KÜÇÜLEREK BÜYÜYEMEZSİNİZ"

"Sürekli olarak başarıya gereksinim duyan dinamik bir süreç içerisindeyiz. Sadece mali disiplini sağlayarak, tasarruf ederek gelirinizi artırmak zorundasınız. Hedefleri büyütmek ve bu hedeflere ulaşmak durumundasınız. Küçülerek büyüyemezsiniz. UEFA'nın karşısında, bize verilen 3 yıllık periyotta 147 milyon euro açığımız vardı. Yani 1 Milyar TL. Bize verilen tolerans 5 milyon euro'ydu."

"UEFA BİZİ ANLAYIŞLA KARŞILADI"

"UEFA ile en önemli sorunumuz o'ydu. Geldiğimizde çok büyük fark vardı. Sayısız defa gittim geldim. 4 ay UEFA, 4 ay CAS süreci. O süreç, kitap olur. 30 milyon azami zarar edeceğimiz yerde 1 milyar ettik. Kendilerine dedik ki: 'Bize 4 ay süre verin.' UEFA'ya teşekkür ederim, bizi anlayışla karşıladı. Bu 4 ayda uçağın burnunu kaldırdık. Yayın, taraftar gelirleri. Taraftarımızın büyük desteği var, keza beIN SPORTS'un. Galibiyetler aldıkça gelirimiz arttı. UEFA, mali disiplini sağladığımızı gördü ve 147 milyon euro zarar etmemize rağmen bizimle 4 yıllık daha anlaşma yaptılar. 3.5 saat final sunumu yaptık. UEFA'dakiler tuvalete bile gitmedi."

"Çatallaşma stratejisi izledik. Hem esas hem usul. İlk kez CAS bir Türk takımını haklı buldu. Avrupa kupalarının yolu açıldı. Ben dahil tüm yönetim kurulu, deplasmanlara giderken masrafları cebinden ödüyor. Bu, bizi mutlu ediyor. İlk kez, çıplak gelirde artıya geçtik. Bu çok önemli, Galatasaray tarihinde yok. İlk kez mali genel kurulu ek bütçe istemeden bitirdik. Kulüplerin kurtulması için, UEFA'nın mali disiplininin uygulanması gerekir. TFF, çok değerli bir çalışma yaptı."

"KENDİ FİNANSAL FAİR PLAY KURALLARIMIZI KOYDUK"

"Biz, kendi finansal fair play kurallarımızı koyduk. Hepimiz bağımsız denetimden geçmiş raporları federasyona verdik. Federasyon bunları 15 Aralık'a kadar kabul etti. Bütün kulüpler, mali durumumuzu 15 Aralık'a kadar bildirdik. 31 Aralık'ta da TFF harcama limitlerini açıkladı. Ama 31 Aralık'tan sonra bir kulübümüz çıkıyor; 8 Ocak'ta 'Benim limitlerimi arttır.' diyor. Limiti 8 Ocak'ta 33 Milyon TL artıyor. 17 Ocak'ta da bu rakam tebliğ ediliyor. Bu da yetmiyor, 17 Ocak'ta tekrar talepte bulunuyor. 16 Milyon TL artırılıyor."

"ARTIRIM %100 USULSÜZ"

"Bu artırım %100 usulsüz. 49 Milyon TL %30 aşım payıyla birlikte o kulübe müthiş rahatlama getiriyor. Kendileri için yetersiz geliyor. Lisanstan alınan bu 49 Milyon TL ne oldu? 49 Milyon TL ile puan silme, para cezası, gibi cezalar erteleniyor. Bu olmaz. Eğer siz bir kulübe bu hakkı veriyorsanız, bize göre haksız şekilde veriyorsanız, şimdi buradan TFF'ye soruyorum: Bunu nasıl yaptınız? Nasıl oldu da bu noktadan bu noktaya geldik?"

"Siz, nasıl olur da kapılar kapandıktan sonra veya start başladıktan sonra yarışı 110 metreye çıkardınız? Geriden gelen birini nasıl öne geçirdiniz? Başkalarına da yaptınız mı?"

"TFF'DEN ŞEFFAFLIK BEKLİYORUM"

"Bu süreçten sonra şeffaflık bekliyorum. TFF kimin ne kadar limiti var açıklayacak. Lafla şeffaflık, samimiyet olmaz. Bunu göstermeniz, kanıtlamanız gerek. Açık konuşayım, TFF benim sorularımın cevaplarını vermek zorunda. Galatasaray bunu yapsaydı, şu an puan silme, para cezası vs. hepsi uygulanırdı. Bundan eminim, çünkü Sayın Nihat Özdemir, Sayın Rıdvan Dilmen'e söyledi. Peki neden diğer takım için uygulanmıyor? Acaba hangi gerekçeler getirilecek? Biz o gerekçelerin tamamını çürütmeye hazırız."

"Türk futbolunda barışı nasıl tesis ederiz?" sorusuna Cengiz:

"Hiçbir kulüp bizim düşmanımız değil. Bütün camilar bizim değerli rakiplerimiz. Aynı platformda, eşit şartlarda mücadele etmek istediğimiz rakiplerimiz. Benim yaptığım bütün sert konuşmalara lütfen bakın. Asla durup dururken sert konuştuğum bir laf yok. Siz cam kulede otururken, etrafa taş atmayın. Size de taş atarlar, kuleniz kırılır."

"YARATTIĞIMIZ DEĞERLERLE DEVLETİMİZE KAZANDIRDIK"

"Biz yarattığımız bütün değerlerde devletimize kazandırdık. Ali Sami Yen'den çıktık, 1 milyar 400 milyon TL kadar kazandırdık. Seyrantepe'ye geldik minimum 7 milyar dolar ile cazibe merkezi haline getirdik."

"TEK TARAFLI BARIŞ OLMAZ"

Barış tek taraflı olur mu? Tek taraflı barış olmaz. Galatasaray Spor Kulübü olarak, doğrudan sataştığımız herhangi bir saldırı yok. Biz, bize saldırı yapılınca savunma ve tespit yapıyoruz. Saldırı bile yapmıyoruz.

"Galatasaray tarihinin en çok ceza alan başkanıyım. Hızımı kesmedim, Türkiye Basketbol Federasyonu bile bana ceza verdi. Bir şey demiyoruz. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Cürüm, cezaya tabidir ancak bu ceza uygulamasının eşit olmasını talep ediyoruz. Galatasaray'a verip diğerine vermemek yanlış."

"FENERBAHÇE DERBİSİNE GİDECEĞİM"

"Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine gideceğim. Yarışın eşit şartlar içinde yürümesinden yanayız. Biz dahil hiç kimseye ayrıcalık verilmesini istemiyoruz.

"HOCAMIZIN DEDİĞİ GİBİ..."

"Galatasaray, hocamızın da dediği gibi; 8'i de 18'i de, 10 puan farkı da dinlemez gelir. Büyük takım olmanın gereği budur. Biz 2 yılda 33 futbolcu transfer ettik. Geçmiş dönemdekiler de dahil 20 futbolcuyu gönderdik. Çok sirkülasyon var."

"13 MİLYON EURO ARTIDAYIZ"

"Haddime değil fakat taraftar olarak, istediğimiz, bizi rahatlatan sonuçlar alıyoruz. Bu gelen ve gidenlerin içinde Galatasaray olarak 13 milyon euro artıdayız. Biz 2 yılda 308 milyon TL vergi ödedik. 217 milyon TL de ayrıca taksitlendirdik. 525 milyon yaptı. Diğerleri de açıklasın. Öyle atmak kolay. Birtakım troll hesaplardan ve söylemlerden görüyoruz. Lafla şeffaflık olmaz."

"Soruyorum; Bursaspor'un, Eskişehir'in puanını neden sildiniz? Demek ki konu tek bir takım değil."

"EN BÜYÜK RAKİBİMİZ KENDİMİZİZ"

"En büyük rakibimiz kendimiziz, Galatasaray. En büyük şanslı olarak da Galatasaray'ı görüyorum. İllaha şampiyon olacağız demiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Kurallara uyarak yapacağız."

"ART NİYET ARAMIYORUM ÜRKEK DAVRANIYORLAR"

"VAR oturacak. Teknik editör ekipler var VAR odasında. Onları da tenzih ediyorum, yeterince yetişemiyor. Bir açı yetişmedi. Yayıncı kuruluş vermiş ama VAR odasında seyirciye yansımıyor. Yayıncı kuruluş çekmiş. Ne VAR odasındakilerde ne de hakemlerde art niyet aramıyorum. Bazılarının bazı takımlara karşı kasıtlı bir ürkek davrandığına inanıyorum. Yine sorunlar çıkacağına inanıyorum ama inşallah çıkmaz tabii ki. Bir yerde feryat varsa ve siz buna gözünüzü kapatırsanız, yarın sizin başınıza gelir."

"DIAGNE'Yİ ZOR DURUMA DÜŞEREK ALDIK"

"Diagne çok ağrıma gidiyor. Taraftarımız çok istedi, ekonomik açıdan çok zor duruma düşerek aldık ama tutmadı. Bizden transferinde Anderlecht ve C. Brugge birbirine girdi. Diagne, Brugge'ü tercih etti. Club Brugge bizi çok aldattı."

"ARDA'YLA KİŞİSEL SORUNUMUZ YOK"

"Arda Turan, Galatasaray'da futbol oynamış değerli bir kardeşimiz. Galatasaray'a para da kazandırdı. Biz, Arda Turan transferinin kendi açımızdan uygun olmadığını gördük. Ayrı görüşlere düştük ve konu kapandı. Bunu tekrar gündeme getirmenin anlamı yok. Hiçbirimizin Arda'yla ilgili kişisel bir sorunu yok. Arda'nın başarılı olmasını istiyorum."

"Hocamızla birlikte inşallah 9. Galatasaray'ın da 23. şampiyonluğuna ulaşacağız."

"HANIMI GELMESİNİ İSTEMEDİ"

"2 Ocak 2020'de 4 saatlik bir toplantıda bir stoperle anlaşma yapılmıştı. Hanımı istememiş. Stoper için 5-6 isim gündemimize geldi ama olmadı. Donk, Emin Bayram, Marcao, Ahmet Çalık ve Işık Kaan'dan daha iyi bir transferin gelmesi gerekir, artı finansal fair-play'de elimizde kalan para yok. Donk'tan, Ahmet Çalık'tan daha iyi bir oyuncuyu kendi finansal kriterlerimiz içerisinde bulamadık."

Bizim altyapımız, müthiş bir kapasite sergiliyor. 7 yaş grubunun 5'inde şampiyon olduk. Onlarla iftihar ediyoruz. Avrupa'yla makas giderek açılıyor. Kendi değerlerimizi yetiştirmemiz şart. Hocamız da bu düşüncede. İnşallah, daha önce olduğu gibi altyapıdan futbolcular yetiştireceğiz.

Eğer görevimizi tamamlarsak; ki bugün varız yarın yokuz. Kulübü mutlaka konsolide olarak da kâra geçirmemiz gerekir. Ondan sonra camia oturup karar verir. Sürdürülebilir mali yapı içinde, erkek basketbolda daha önce yapıldığı gibi 35-40 Milyon Euro veremeyiz. Real Madrid'de söylem şu: Biz de futboldan alıp baskete veriyoruz. Ama o kadar yüksek ki futbol gelirleri, oraya verdikleri 30-40 milyon euro koymuyor."

"EN BÜYÜK DESTEĞİMİZ TARAFTARIMIZ"

"Falcao gelirse, taraftarımız, '1 milyon forma alırız.' diyordu. Geçen yıl 230 bin olan forma satışımız, 7 ay itibarıyla 250 bin. Hadi olsun 300 bin. Hani 1 milyon forma? En büyük desteği taraftarımızdan alıyoruz. Bizim 20 milyon euro'luk bir değere ihtiyacımız var. Bunun yaratılması için destek kampanyası düşünebiliriz."

Telekom'la stat isim hakkı, sermaye artışıyla ilgili çalışmalarımız var. Halka açılmak gibi... Mağazacılıkta bir noktaya geldik.

Galatasaray Adası'nı inşallah en kısa sürede kulübümüze kazandıracağız.

"15 bin kapasiteli salon inşaasında son durum?" sorusuna Mustafa Cengiz:

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DELALETİYLE SALON İÇİN GEREKLİ İZNİ ALDIK"

"O bir yatırım. Biz oraya sponsor bulmadıkça kazma vurmamız mümkün değil. Sn. Cumhurbaşkanımızın delaletiyle oraya gerekli ruhsatı ve izni aldık. Geçici de olsa ekonomik durum bizi etkiledi. Birçok ulusal ve uluslararası görüşmemiz var. Biz orayı 2 haftada bir kullanılan bir yer yapamayız. Yaşayan bir yer olmalı. Erkek ve kadın basketbol takımlarının maçlarındaki gelirlerle güvenliklerin bile parasını ödeyemiyoruz.

"TEKNOKENT PROJEMİZ VAR"

"Bir Teknokent projemiz var. Onu da orada yapmak istiyoruz. Bizle veya bizden sonra Galatasaray'a uygun bir kapalı spor salonu olacağına inanıyorum. Stadımızda 4 bine yakın koltuğu değiştireceğiz, siparişini verdik. Buradan taraftarımıza müjdesini veriyoruz. Seyirci sayısında Avrupa'nın üst sıralarındayız."

"EN BÜYÜK REKABET G.SARAY İLE F.BAHÇE ARASINDA"

''Fenerbahçe olmazsa, Galatasaray olmaz. Zıtların birliği diyoruz. Kimse alınmasın, en büyük rekabet Galatasaray ile Fenerbahçe arasında.



"Sahalarında yıllardır yenemiyoruz. Bu müstehak mı bize? Değil. Son maçta iyi gidiyordu ama sağolsun bir faul... 6 tane de yedik. O sene şampiyon olduk."

"İnşallah 8 takımımız dünyanın tepesine oynar."

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