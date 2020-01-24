Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Arda Turan ve Fatih Terim sözleri

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, geçtiğimiz haftalarda Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını ve bu konuda kendilerine intikal eden resmi bir şey olmadığını açıkladı. Teknik direktör Fatih Terim ile ilgili de konuşan Cengiz, "Fatih Terim'in Arda Turan ile ilgili bu konuşmaları yapacağına ihtimal vermedim." dedi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"ARDA TURAN GÜNDEMİMİZDE YOK"

"28 Aralık, Antalyaspor maçından bu yana her maç sonrası bir eski ve bize hizmet etmiş Galatasaraylı kardeşimiz eski bir futbolcu hakkında camianın ayrışma, yanlış bilgilenme ve bilgilendirme olgusunu gördüğümüz için bu toplantıyı düzenliyoruz. "Bir konuyu biliyorsunuz, sayın teknik direktörümüzün bu söyleminden yana size açıkladığım tek bir şey var. Bu futbolcu, gündemimizde yok ve bize intikal eden resmi bir şey de yok. Biz bugüne kadar 30'a yakın transfer yapmışız. Şükürler olsun ki UEFA limitlerini de aşmamışız bugüne kadar. Bize göre bu bir başarı öyküsü. Biz, teknik kadronun istediği hiçbir şeye hayır demedik. Arda kardeşimizin konusuna gelene kadar."

"ARDA'NIN GÜNDEMİMİZDE OLMADIĞINI SÖYLEMEKTEN BIKTIM"

"Sayın teknik direktörümüze hem telefonla, hem de sözlü olarak açıklıkla ifade ettik ki gündemimizde yok. Sevgili camiama açık ve net olarak ifade ediyorum ki bu kardeşimiz şu anki transfer planlamamızda yok. Bunu söylemekten bıktım. Her hafta, her maç sonu bu şeyin gelmesinden de yönetim olarak son derece rahatsızız. Bu konunun kapanmasını istiyoruz. Arda Turan, Galatasarayımıza hizmet etmiş, para kazandırmış bir kardeşimiz. Yolunun açık olmasını diliyorum. Hiçbir problemimiz yok. O da bir aile babası. Ona da sağlıklı, mutlu bir hayat diliyoruz."

"OYUN OYNANIRKEN KURALIN DEĞİŞMESİNE ŞİDDETLE KARŞIYIZ"

"Kurallar, delinmek için konulmaz. Kurallar konulduysa, size de bildirildiyse, sarı ışık yandıysa kırmızı ışığın da yanacağını bilmeniz gerekir. Oyun oynanırken kuralın değişmesine şiddetle karşıyız."

"FATİH HOCA'NIN BU KONUŞMALARI YAPACAĞINA İHTİMAL VERMEDİM"

"Ben medya üstünden teknik direktörümle tartışmaya girmem. Bir transferin medya üstünden realize edilmesi beni rahatsız etti. Ben hocamın bu konuşmaları yapacağına ben ihtimal vermedim. "Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. O sözcük bizi çok yaraladı. Sayın teknik direktörün söylediği bunun Galatasaray'a yakışmadı. Menajerler her yerde "Arda hayırlı olsun" diyor."

"Ben fikir ayrılığı yok dedim, olsa ayrı yollara gitmemiz gerekir dedim. Biz bir fikir kulübü değiliz dedim."

"GALATASARAY HİLE YAPSA AMATÖRE KADAR GİTMİŞTİK"

"İlk defa böyle bir transfer yöntemi izleniyor. Bir sözleşme, taslak olarak bize gelmedi. Ben samimi olarak söylüyorum, bir anlam veremiyorum. Galatasaray olsa kesin ceza verirlerdi, yüzde 100, eminim. Galatasaray bir hile yapsa, tavladan pul çalsa, amatöre kadar gitmiştik. Bizim bir hatamız varsa söyleyin, ipi biz çekeriz. Bizim başkanlarımız gururlu ve onurludur, altındaki sandalyeye kendi vurur. Nihat Bey özelinde de geçerli, herkes için geçerli, bir işi sadece kendiniz için yaparsanız bilin ki o işin sonu hüsrandır. Galatasaray her zaman kurallara uymuştur."

"STOPER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

"Stoper çalışmalarımız var, bütün ana hedefimiz, teknik kadronun istediği en iyi kadroyu oluşturmak. Kadromuz, rakamsal açıdan baktığımızda Türkiye'nin çok üzerinde. 10 puan fark olan lidere baktığımızda, herhalde 6-7 katı."

"ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞÜRÜM"

"Rakip kulübe ya da bize, ek süre, ek olanak olmaz! Ali Koç ile ben de istediği yerde dört büyük kulüp başkanı olacak şekilde görüşürüm. Ancak diğer kulüpler de var. Kendi taleplerinize uygun değilse, yapılandırmaya 'Kötü' diyemezsiniz. Devlet, bize yardımcı olmaya çalışıyor. Kral çıplak değil! Kral devletse, teşekkür etmemiz lazım."