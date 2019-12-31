Galatasaray'dan Florya Metin Oktay Tesisleri açıklaması

Sarı kırmızılı takım Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinin ön koşullarının tamamlandığını ve tesisin yeniden kulübe kazandırıldığını açıkladı.

TFF Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'dan Florya Metin Oktay Tesisleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 itibariyle tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden Kulübümüze kazandırılmıştır.

Ayrıca bu yapılandırma ile birlikte Kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır.

Camiamıza saygıyla duyurulur.