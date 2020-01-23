Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı!

Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin harcama limiti kararını açıkladı. Kurul, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL ekledi.

Fenerbahçelilerin merakla beklediği limit artırımı kararı TFF tarafından açıklandı. 16.000.000 TL'lik harcama limiti eklenmesine karar verildi.

İşte TFF'nin yaptığı limit açıklaması...

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.