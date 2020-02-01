Faruk Süren: Falcao yerine Sörloth'u alırdım
Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren konuştu. Duayen isim “Falcao’yu seyirci aldırdı. Medyatik bir isim. Ben olsam Sörloth’u tercih ederdim” dedi.
Galatasaray'da görev yaptığı dönemde Fatih Terim ile birlikte Türkiye'de kupaları süpüren, Avrupa'dan UEFA Kupası'nı getiren başkan Faruk Süren flaş açıklamalar yaptı. Süren "Yeni tranferler iyi. Emre Akbaba, Allah nazardan saklasın, çok iyi döndü. Falcao transferini seyirci yaptı. Galatasaray'ın böyle bir transfere ihtiyacı var mıydı tartışılır. Biraz medyatik oldu. Ben olsam Trabzonspor'un forveti Sörloth gibi oyuncuları tercih ederdim" ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK YARIŞI: Temponun biraz daha artması lazım. 8 puan kapanmayacak fark değil ama bu yıl 4 tane rakibimiz var.
ARDA TURAN OLAYI: Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in medya önünde tartışması şık olmadı. Ben Terim'in istediği herkesi almıştım.
FATİH TERİM'İN FARKI: İbrasızlıktan sonra bir kaos ortamı oluştu. Fatih Terim'den başkası bu kaostan sportif başarı çıkaramazdı.
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