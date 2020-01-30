30 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

G.Saray Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.01.2020

Galatasaray, 'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılıların, ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 çift kale taktik maçı oynadığı belirtildi.

Ahmet Çalık, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin günü tedaviyle geçirdiği, Henry Onyekuru'nun da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.

Florin Andone'nin ise kondisyoner eşliğinde özel bir antrenman yaptığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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