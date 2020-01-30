30 Ocak 2020, Perşembe
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Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
Giriş Tarihi: 30.01.2020
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılıların, ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 çift kale taktik maçı oynadığı belirtildi.
Ahmet Çalık, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin günü tedaviyle geçirdiği, Henry Onyekuru'nun da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.
Florin Andone'nin ise kondisyoner eşliğinde özel bir antrenman yaptığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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