23 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 Giriş Tarihi: 23.01.2020

son 16 turu rövanş maçında Galatasaray evinde 'u 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktör hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;

konusuna da değinen Terim, "Denizlispor maçından sonra Arda Turan hakkında fikirlerimi söyledim. Bu konu sadece teknik bir konu değil. Camiamızın, taraftarlarımızın, eski ve yeni bütün yönetimlerimizin bunu değerlendirmesi gerekir dedim.

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Geçen gün davet edildim ve Türk Telekom'a geldim. Başkan, Abdurrahim ve Yusuf Bey vardı. Ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değere sahip çıkmak, ona kapı açmak gerektiğini söyledim.

Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Ben yönetimle arasında sorun var, dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Zaman zaman da hayal kırıklığına uğruyorum. Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum. Çelişki çıkmasının da önüne geçtim.'' dedi.

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