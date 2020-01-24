24 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim'den sosyal medya paylaşımı! "Vazgeçmediğim bir hayalim var"

Fatih Terim'den olay paylaşım!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Galatasaray , sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Terim'in paylaşımında "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray , sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Terim'in paylaşımında "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." ifadeleri yer aldı..

İşte Fatih Terim'in paylaşımı;

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