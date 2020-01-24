Galatasaray'dan Lyanco atağı! Lyanco kimdir?

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Onyekuru, Saracchi ve Sekidika hamleleriyle kadrosunu güçlendiren ve Marcao'nun yanına bir stoper takviyesi daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Serie A ekiplerinden Torino forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Lyanco için Galatasaray'ın devrede olduğunu ve oyuncu için teklif yapıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları yeniden hız kazandı. Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Jeison Murillo ile ilgilenen ancak oyuncuyu Sampdoria'ya kaptıran Cimbom, Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin için de girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından bu bölgeye mutlaka bir takviye yapmak isteyen ve adı son olarak Bayer Leverkusen forması giyen Aleksandar Dragovic ile anılan Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda stoper arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların Torino forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Lyanco için teklif yaptığı öğrenildi.

İddialara göre bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve iyileştikten sonra kadroya dahil olması zor görünen Lyanco'nun İtalyan ekibinden ayrılmak istediği ve Galatasaray'dan teklif aldığı öne sürüldü.

WOLFSBURG DA TALİP

Galatasaray'ın yanı sıra Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un da oyuncuya talip olduğu ve Torino Teknik Direktörü Walter Mazzari'nin de Ljanco'nun ayrılığına onay verdiği belirtildi. Öte yandan kulüpler arasında görüşmelerin yakın zamanda hızlanacağı gelen haberler arasında...

TORINO KİRALAMAK İSTİYOR

İtalyan kulübü ise sezon başında 5 yıllık sözleşme yenilediği Brezilyalı savunma oyuncusunu maç kondisyonu kazanması amacıyla kiralamayı düşünüyor.

"YÖNETİMDEN STOPER İSTEDİM"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından stoper takviyesi istediğini açıklayarak "Bizim gibi ceza almış ve satmadan alamayan takımların içerisinde son dakikaya kadar beklemek gerekir. Hem alınması hem verilmesi ile ilgili. Bir stoper istedim evet ama olmazsa yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil. Gidecek oyuncularımız olacak. İkinci santrfor için Andone şansımızı kullandık. Bizim gibi kulüplerde hiç belli olmaz" ifadelerini kullandı.

LYANCO KİMDİR?

Tam adı Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovic olan futbolcu, 1 Şubat 1997 tarihinde Brezilya'nın Vitoria kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Botafogo altyapısında başlayan Lyanco, Sao Paulo ile profesyonel kariyerine adım attı. Brezilya ekibinde gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 22 yaşındaki stoper, 2017 yılında 7 milyon Euro karşılığında Torino'ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde bir başka İtalyan ekibi Bologna'ya kiralanan Lyanco, sezon başında Torino ile olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Bu sezon Serie A'da yalnızca 6 maçta görev alabilen Brezilyalı futbolcu, gol ve asist katkısı üremedi. Sırbistan vatandaşlığı da bulunan Lyanco, Brezilya U23 Milli Takımı ile 3 maçta görev aldı. 1.87 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.