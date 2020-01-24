24 Ocak 2020, Cuma
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Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor! İmza an meselesi
Süper Lig'de 31 Ocak'ta bitecek olan ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Arda Turan belirsizliği sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği ancak yönetimin veto ettiği tecrübeli futbolcunun Katar, ABD ve Güney Amerika'ya gideceği iddia edilmişti. Arda Turan'ın geleceği merak konusu olurken, 32 yaşındaki futbolcunun Süper Lig ekibiyle sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 24.01.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 12:39
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