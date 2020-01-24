Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor! İmza an meselesi

"YÖNETİMLE FİKİR AYRILIĞI YAŞIYORUZ"

"Ben bu konuda Denizlispor maçından sonra fikirlerimi söyledim. Bu konunun tek taraflı olmadığını camiamızın, taraftarlarımızın, eski-yeni tüm yönetimlerin ortak konsensüs içerisinde bunu değerlendirilmesi gerektiğini söyledim. Bunun için geçen gün toplantı için davet edildim ve buraya geldim. Başkan, Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey vardı. Oturduk ve ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine sahip çıkmak, bir şans vermek ve ona bir kapı açmak gerektiği kararımı tekrar ilettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır."