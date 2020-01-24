24 Ocak 2020, Cuma

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Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor! İmza an meselesi

Süper Lig'de 31 Ocak'ta bitecek olan ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Arda Turan belirsizliği sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği ancak yönetimin veto ettiği tecrübeli futbolcunun Katar, ABD ve Güney Amerika'ya gideceği iddia edilmişti. Arda Turan'ın geleceği merak konusu olurken, 32 yaşındaki futbolcunun Süper Lig ekibiyle sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 12:39
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Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor! İmza an meselesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Galatasaray'da Arda Turan krizi yaşanıyor.

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Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor! İmza an meselesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçtiğimiz haftalarda da sıkça takımda görmek istediğini belirttiği tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı yönetimden veto yedi.

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Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor! İmza an meselesi

Son olarak Çaykur Rizespor maçının ardından 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili konuşan Terim, Arda Turan'la ilgili başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile görüştüklerini söyledi. Fatih Terim'in Arda Turan transferiyle ilgili Rizespor maçından sonra yaptığı açıklama şu şekilde:

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Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor! İmza an meselesi

"YÖNETİMLE FİKİR AYRILIĞI YAŞIYORUZ"

"Ben bu konuda Denizlispor maçından sonra fikirlerimi söyledim. Bu konunun tek taraflı olmadığını camiamızın, taraftarlarımızın, eski-yeni tüm yönetimlerin ortak konsensüs içerisinde bunu değerlendirilmesi gerektiğini söyledim. Bunun için geçen gün toplantı için davet edildim ve buraya geldim. Başkan, Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey vardı. Oturduk ve ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine sahip çıkmak, bir şans vermek ve ona bir kapı açmak gerektiği kararımı tekrar ilettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır."

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Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor! İmza an meselesi

Bu gelişmenin ardından gözler Arda Turan'ın yeni takımına çevrildi. Tecrübeli futbolcu hangi kulüple anlaşacak? İşte olasılıklar...

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