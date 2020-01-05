Fatih Terim'den Arda Turan ve Saracchi açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz'in transfer etmeyi düşünmediklerini açıkladığı Arda Turan ile ilgili konuşurken, yeni transfer Marcelo Saracchi'nin de geliş tarihini açıkladı.

Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"ONYEKURU İNANDIĞIMIZ BİR OYUNCU"

"Onyekuru yabancımız değil; ne bizim, ne ülkemizin, ne de Galatasaraylıların. Sezon başı istemiştik, vermediler. Şimdi oldu. Şampiyonluğumuzda önemli katkısı olan, inandığımız bir oyuncu"

"SARACCHI 6 OCAK'TA GELECEK"

"Saracchi, takibimizde olan, genç, yetenekli bir oyuncu. O düşünceyle aldık, ümit ederim öyle olur. 6 Ocak'ta gelecek. Hem bugünü, hem yarını planlamaya devam ediyoruz"

ARDA TURAN SÖZLERİ

"Bir oyuncu Galatasaray altyapısından yetişmişse ve giderken para da kazandırmışsa, bu cümleyi kullanmaktan itina ediyorum. Başkanımız öyle söylemiş ama ben hizmet etmiş bir oyuncu için bu cümleyi kurmam. Arda, bir defa bile, mukavele ya da imza için talepte bulunmadı. Ben de kimseye ne alın, ne de almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır, bu tespiti de yapmak lazım."

"DIAGNE'NİN KADRODA OLMADIĞINI AÇIKLANINCA ÖĞRENDİK"

"Diagne'nin kadroda olmadığını, dün açıkladıktan sonra öğrendik. Galatasaray'ın yabancı sayısı ve bulunduğu konum, mukaveledeki şartlar, öyle bir şeyi (geri dönüş) gerektirmiyor. 2 Şubat son listeyi verme tarihimiz, bu tarihe kadar zamanımız var."

"10 NUMARA İSTİYORUM DEMEDİM"

"Ben spesifik olarak 10 numara istiyorum diye bir talepte bulunmadım. Cezamız devam ediyor. Geldiğimizden beri veriyoruz, vermeye devam ediyoruz. Şartlar önümüze bir şey çıkarırsa, ona göre devam ederiz."

"İÇERDEN HABER VERENLERİ BİR BULURSAM...

"Birçok haber yapılıyor, bu haberlerin birçoğu da içeriden çıkıyor. Üzülüyorum, araştırıyorum, bulursam da neler olacağını tahmin ediyorsunuz. Onyekuru'nun 70 giyeceğini bilmiyordum, benden önce bilen var!

"NZONZI BENDEN ÖZÜR DİLESE DE FARK ETMEZ"

Nzonzi'nin mevcut durumu devam ediyor. Haberlere göre 'özür dileyeceğim' falan denmiş, ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi zaten, orada değişiklik yok."

"ÇOK AYRILIK OLACAK"

"Bize çok hizmet etmiş, bizimle olmasından keyif aldığımız bazı arkadaşlarla ayrılabiliyorsunuz. Hizmetlerine teşekkür edip ayrılacağımız çok ayrılık da olacak. Galatasaray buraları, kendine hizmet eden insanlara vefalı uğurlayarak davranacaktır."