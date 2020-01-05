05 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Mariano'nun menajeri İstanbul'a geliyor

G.Saray'da yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 Giriş Tarihi: 05.01.2020

Ara dönemine hızlı bir giriş yapan 'da KAP bildirimleri arka arkaya geliyor. Sarı-kırmızılılar takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayıracak. O isimlerden birinin menajeri sözleşme feshi için İstanbul'a geliyor.

Ligde ilk yarının sonuna gelinirken , 4 Ocak'ta başlayan dönemine sezon başında olduğu gibi hızlı bir giriş yaptı. Henry Onyekuru ile sözleşme imzalayan, Saracchi ile de görüşmeleri KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar bazı isimlerle de yollarını ayıracak.

O isimlerden biri de Brezilyalı yıldız . Hürriyet'in haberine göre Sarı kırmızılı yönetim Brezilyalı oyunun sözleşme feshi için görüşme yaparak yolları ayırmayı planlıyor.

Bu akşam İstanbul'a gelecek olan Mariano'nun menajeri ile yarın görüşme yapılacak.

G.Saray'a Volkan'dan transfer engeli! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim'den Arda Turan ve Saracchi açıklaması Fatih Terim'den Arda Turan ve Saracchi açıklaması
G.Saray Onyekuru'yu resmen açıkladı! İşte alacağı ücret G.Saray Onyekuru'yu resmen açıkladı! İşte alacağı ücret
G.Saray'a Volkan'dan transfer engeli! G.Saray'a Volkan'dan transfer engeli!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör