Galatasaray'da Mariano'nun menajeri İstanbul'a geliyor

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da KAP bildirimleri arka arkaya geliyor. Sarı-kırmızılılar takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayıracak. O isimlerden birinin menajeri sözleşme feshi için İstanbul'a geliyor.

Ligde ilk yarının sonuna gelinirken Galatasaray, 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemine sezon başında olduğu gibi hızlı bir giriş yaptı. Henry Onyekuru ile sözleşme imzalayan, Saracchi ile de görüşmeleri KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar bazı isimlerle de yollarını ayıracak.

O isimlerden biri de Brezilyalı yıldız Mariano. Hürriyet'in haberine göre Sarı kırmızılı yönetim Brezilyalı oyunun sözleşme feshi için görüşme yaparak yolları ayırmayı planlıyor.

Bu akşam İstanbul'a gelecek olan Mariano'nun menajeri ile yarın görüşme yapılacak.