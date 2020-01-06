06 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

10 numara Emre Akbaba

10 numara Emre Akbaba
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Belhanda'nın performansından memnun olmayan teknik heyet, ligin ikinci yarısında Emre Akbaba'ya pozisyonunda görev verecek.

Belhanda'nın performansından memnun olmayan teknik heyet, ligin ikinci yarısında Emre Akbaba'ya pozisyonunda görev verecek. Emre geçen sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
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