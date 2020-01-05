Galatasaray'a Volkan Demirel'den transfer engeli! İmza aşamasına gelmişti...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde vites yükseltti... Sezon başında iddialı bir kadro kurarak şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler, devre arasında da eksik bölgelere transfer yaparak 4. yıldızı takmak istiyor. Özellikle Vedat Muriç'e alternatif yaratacak bir isim arayışında olan Kanarya, diğer mevkiler için de görüşmeler sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray'ın imza aşamasına getirdiği yıldız için Fenerbahçe devreye girdi! Teknik heyette bulunan Volkan Demirel, ezeli rakiplerine çalım atılması için harekete geçti... İşte Volkan Demirel'in de devreye girdiği o isim ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 05.01.2020 13:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





