05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Volkan Demirel'den transfer engeli! İmza aşamasına gelmişti...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde vites yükseltti... Sezon başında iddialı bir kadro kurarak şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler, devre arasında da eksik bölgelere transfer yaparak 4. yıldızı takmak istiyor. Özellikle Vedat Muriç'e alternatif yaratacak bir isim arayışında olan Kanarya, diğer mevkiler için de görüşmeler sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray'ın imza aşamasına getirdiği yıldız için Fenerbahçe devreye girdi! Teknik heyette bulunan Volkan Demirel, ezeli rakiplerine çalım atılması için harekete geçti... İşte Volkan Demirel'in de devreye girdiği o isim ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 05.01.2020 13:56
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Galatasaray'a Volkan Demirel'den transfer engeli! İmza aşamasına gelmişti...

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında, deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kalmaya devam eden Fenerbahçe'de gündemin 1. maddesi transfer...

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Galatasaray'a Volkan Demirel'den transfer engeli! İmza aşamasına gelmişti...

Sarı lacivertli kurmaylar, eksik veya yetersiz olarak gördükleri yerleri tespit ederek, bu bölgelerdeki en uygun isimlerle iletişime geçerek, kısa sürede uyum sağlayabilecek yıldızlarla anlaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'a Volkan Demirel'den transfer engeli! İmza aşamasına gelmişti...

Sezon başında Max Kruse, Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodriguez gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de en kritik noktalardan biri forvet hattı olarak ön plana çıktı.

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Galatasaray'a Volkan Demirel'den transfer engeli! İmza aşamasına gelmişti...

Özellikle Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sakatlığında büyük sıkıntılar yaşayan sarı lacivertliler, bu bağlamda yurt içi ve yurt dışında belirledikleri yıldızları masaya yatırdı.

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Galatasaray'a Volkan Demirel'den transfer engeli! İmza aşamasına gelmişti...

Fenerbahçe teknik heyeti, hem 2. yarıdaki şampiyonluk yürüyüşüne katkıda bulunabilecek hem de kritik maçlarda ön plana çıkabilecek, aynı zamanda geleceğe dair yatırım olarak görülecek isim çalışmalara başladı.

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