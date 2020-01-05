05 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı

G.Saray Onyekuru'yu resmen açıkladı! İşte alacağı ücret
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 Giriş Tarihi: 05.01.2020

Kulübü, AS forması giyen hücum oyuncusu 'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp, yarım sezonluk sözleşme için oyuncuya 650 bin Euro, oyuncunun kulübü Monaco'ya ise 750 bin Euro ödeyecek.

'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

ONYEKURU: EVİME DÖNDÜM

Galatasaray'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı , transferinin ardından ilk kez konuştu. Nijeryalı futbolcu yaptığı açıklamada "Bunu açıklamaktan çok mutluyum; evime döndüm. Sezonu en iyi şekilde bitirmek için elimden geleni yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılılar, Onyekuru transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu:

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