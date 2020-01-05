05 Ocak 2020, Pazar
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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe'nin listesindeydi...
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte gözünü ocak ayına çeviren ve ara transfer dönemine hızlı bir girişi yapan Galatasaray, Monaco forması giyen Henry Onyekuru ve RB Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi'yi renklerine bağladı. Yapacağı birkaç takviyeyle sezonun ikinci yarısında yeni bir sayfa açmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda harekete geçen Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 05.01.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 13:16
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