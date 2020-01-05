05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe'nin listesindeydi...

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte gözünü ocak ayına çeviren ve ara transfer dönemine hızlı bir girişi yapan Galatasaray, Monaco forması giyen Henry Onyekuru ve RB Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi'yi renklerine bağladı. Yapacağı birkaç takviyeyle sezonun ikinci yarısında yeni bir sayfa açmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda harekete geçen Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 05.01.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 13:16
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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe'nin listesindeydi...

Ara transfer dönemi 4 Ocak'ta resmiyete kavuştu. Sarı-kırmızılı camiada da en çok merak edilen konu gelecekler ve takımdan gidecek isimler...

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe'nin listesindeydi...

Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayını işaret etmesiyle hareketli bir ay geçirmesi beklenen Galatasaray, transfer dönemine girmeden ilk takviyelerini gerçekleştirdi.

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe'nin listesindeydi...

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezonki performansı ile Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan eski yıldızı Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe'nin listesindeydi...

Yönetimin transferini bitirdiği bir başka oyuncu ise Marcelo Saracchi. Cimbom, Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki sol bekin kiralanması konusunda görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe'nin listesindeydi...

Sarı-kırmızılılarda sezon başı yabancı kontenjanının fazlalığı nedeniyle sözleşmesi dondurulan Norveçli oyuncu Martin Linnes de ikinci yarı itibariyle Galatasaray forması giyecek.

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