Falcao: Galatasaray kalbimi çaldı

05 Eylül 2019, Perşembe
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BU FIRSATI KAÇIRAMAZDIM
Bu transferden ötürü mutlu olduğunu vurgulayan Falcao, "Bu kadar büyük ve coşkulu taraftarları olan bir takıma gelmek harika bir duygu. Kariyerimin bu döneminde ihtiyacım olan bir durumdu. Bu fırsatın kaçmasına asla izin veremezdim. Ben ve ailem için yaşadıklarımız şimdiden unutulmaz. Artık sadece oynamam, keyfini çıkarmam ve goller atmam gerekiyor" diye konuştu.
ÇOK İYİ OYUNCULARIMIZ VAR
Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile oynayacakları maçlarla ilgili de konuşan Radamel Falcao, "Böyle bir grupta olmak heyecan verici. Real Madrid'in favori olduğunu düşünüyorum ancak takım olarak iyi bir dönem geçirmiyorlar. Biz Galatasaray olarak çok iyi oyunculara sahip bir takım oluşturduk. Umarım belirlediğimiz hedeflere ulaşacağız" sözlerini kullandı.
MAAŞI KATLANACAK
Bonservissiz gelen Falcao, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro kazanacak. Ancak tecrübeli oyuncunun sözleşme detaylarındaki bonus maddeleriyle birlikte kazancının 7.5 milyon euro'ya çıkma ihtimali bulunuyor. Süper Lig'te ilk 11, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi organizasyonların için ayrı ayrı bonus maddeleri bulunan Falcao, elde edilecek başarılara göre ayrıca para kazanacak.
2011 yılında Atletico Madrid'e giden Falcao, Racing karşılaşmasıyla göreve başladı ve 3 gol birden atarak karşılaşmayı hattrick ile tamamladı.
2013 yılında transfer olduğu Monaco formasıyla, ilk maçında Montpellier'i de avladı ve bulduğu 1 golle bu maçı da boş geçmedi. Şimdi gözler Kasımpaşa maçında...
DEVLER LİGİ'NE 4 MİLYON EURO
Falcao, ligde şampiyonluğa ulaşılması halinde 200 bin euro prim alacak. Ayrıca, Avrupa Ligi şampiyonluğunda 700 bin, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda ise 4 milyon Euro bonus kazanacak.
FALCAO'YA MiLLi DESTEK
Galatasaray'a transferi konusunda Falcao'ya destek veren isimlerden birisinin de Kolombiya Milli Takımı'nın hocası Carlos Quieroz olduğu ortaya çıktı. Antenna-2'de katıldığı canlı yayında 66 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Yeni bir meydan okumaya ihtiyacı vardı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu. Seyirci için oynamak istiyordu. Hepsine ihtiyacı vardı. Galatasaray ona ihtiyacı olanların tamamını sundu" dedi.
Falcao: Galatasaray kalbimi çaldı
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Falcao, Kolombiya basınına samimi açıklamalar yaptı: Birçok ülkeden teklif vardı ama G.Saray’ın tutkusu beni etkiledi.
Galatasaray'ın yeni starı Radamel Falcao, Kolombiya basınına özel açıklamalarda bulunurken hayatının en mutlu anlarını yaşadığını kaydetti. Monaco'da süresini doldurduğunu ve onlara minnettar olduğunu ifade eden başarılı futbolcu, "Birçok ülkeden transfer teklifi almama rağmen, tutkulu Galatasaray taraftarı ve yöneticilerin tutumu seçimimi etkiledi. Kalbimi çaldılar" dedi.
BU FIRSATI KAÇIRAMAZDIM
Bu transferden ötürü mutlu olduğunu vurgulayan Falcao, "Bu kadar büyük ve coşkulu taraftarları olan bir takıma gelmek harika bir duygu. Kariyerimin bu döneminde ihtiyacım olan bir durumdu. Bu fırsatın kaçmasına asla izin veremezdim. Ben ve ailem için yaşadıklarımız şimdiden unutulmaz. Artık sadece oynamam, keyfini çıkarmam ve goller atmam gerekiyor" diye konuştu.
ÇOK İYİ OYUNCULARIMIZ VAR
Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile oynayacakları maçlarla ilgili de konuşan Radamel Falcao, "Böyle bir grupta olmak heyecan verici. Real Madrid'in favori olduğunu düşünüyorum ancak takım olarak iyi bir dönem geçirmiyorlar. Biz Galatasaray olarak çok iyi oyunculara sahip bir takım oluşturduk. Umarım belirlediğimiz hedeflere ulaşacağız" sözlerini kullandı.
MAAŞI KATLANACAK
Bonservissiz gelen Falcao, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro kazanacak. Ancak tecrübeli oyuncunun sözleşme detaylarındaki bonus maddeleriyle birlikte kazancının 7.5 milyon euro'ya çıkma ihtimali bulunuyor. Süper Lig'te ilk 11, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi organizasyonların için ayrı ayrı bonus maddeleri bulunan Falcao, elde edilecek başarılara göre ayrıca para kazanacak.
Falcao'nun ilk maç performansları:2009 yılında Porto'ya transfer olan Falcao, Dragao Stadyumu'nda ilk maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
2011 yılında Atletico Madrid'e giden Falcao, Racing karşılaşmasıyla göreve başladı ve 3 gol birden atarak karşılaşmayı hattrick ile tamamladı.
2013 yılında transfer olduğu Monaco formasıyla, ilk maçında Montpellier'i de avladı ve bulduğu 1 golle bu maçı da boş geçmedi. Şimdi gözler Kasımpaşa maçında...
DEVLER LİGİ'NE 4 MİLYON EURO
Falcao, ligde şampiyonluğa ulaşılması halinde 200 bin euro prim alacak. Ayrıca, Avrupa Ligi şampiyonluğunda 700 bin, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda ise 4 milyon Euro bonus kazanacak.
FALCAO'YA MiLLi DESTEK
Galatasaray'a transferi konusunda Falcao'ya destek veren isimlerden birisinin de Kolombiya Milli Takımı'nın hocası Carlos Quieroz olduğu ortaya çıktı. Antenna-2'de katıldığı canlı yayında 66 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Yeni bir meydan okumaya ihtiyacı vardı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu. Seyirci için oynamak istiyordu. Hepsine ihtiyacı vardı. Galatasaray ona ihtiyacı olanların tamamını sundu" dedi.
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