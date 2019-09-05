05 Eylül 2019, Perşembe
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Gelenek devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ayağının tozuyla idmanlara çıkmaya başladı.
Kasımpaşa karşısında forma bekleyen yıldız oyuncu, Türk Telekom'da oynanacak maçta taraftarlara golle 'merhaba' demeye hazırlanıyor. Falcao, Porto, Atletico Madrid ve Monaco takımlarında çıktığı ilk iç saha maçlarında attığı gollerle kendini sevdirmeyi daha ilk maçtan başarmıştı.
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