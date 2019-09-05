05 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Gelenek devam edecek mi?

Gelenek devam edecek mi?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.09.2019

'ın yeni transferi ayağının tozuyla idmanlara çıkmaya başladı.

karşısında forma bekleyen yıldız oyuncu, 'da oynanacak maçta taraftarlara golle 'merhaba' demeye hazırlanıyor. Falcao, Porto, ve Monaco takımlarında çıktığı ilk iç saha maçlarında attığı gollerle kendini sevdirmeyi daha ilk maçtan başarmıştı.
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