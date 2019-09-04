04 Eylül 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Falcao sahneye böyle çıktı! İşte o anlar...
Galatasaray yeni transferlerine imza töreni düzenledi. Sarı kırmızılıların yıldız transferi Radamel Falcao sahneye böyle çıktı ve 'üçlü'ler patladı. İşte o görüntüler...
04.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Fenerbahçe düzlüğe çıktı
- Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
- Trabzonspor'da Ekuban, skora verdiği katkıyla ön planda
- "Falcao'nun Galatasaray'a gelişi mi daha çok önemli yoksa..."
- Lens için Katar'dan teklif bekleniyor
- Beşiktaş'tan 6 isme veda
- Beşiktaş'tan 6 isme veda
- Transfer dönemi hareketli geçti
- İşte Falcao'nun sözleşme detayları
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"