04 Eylül 2019, Çarşamba

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Falcao sahneye böyle çıktı! İşte o anlar...

Galatasaray yeni transferlerine imza töreni düzenledi. Sarı kırmızılıların yıldız transferi Radamel Falcao sahneye böyle çıktı ve 'üçlü'ler patladı. İşte o görüntüler...
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