Galatasaray'dan görkemli imza töreni

Mustafa Cengiz: "Falcao'nun maaşının bir kısmını NEF verecek"

Törende konuşan Başkan Mustafa Cengiz, "Çok gergin bir transfer dönemin ardından sizlerin desteği ve istekleri doğrultusunda sahada mücadele edecek Galatasaray aslanlarını huzurunuza getirmekten çok büyük onur duyuyoruz. Bize verdiğiniz manevi destek için çok teşekkür ederiz. Biz taraftarlarımızın isteğini, en ucuz transferlerle halletmeye çalıştık. Özellikle Falcao transferinde maaşın belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz NEF'e çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız" diye konuştu.