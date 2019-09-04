04 Eylül 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan görkemli imza töreni
Galatasaray Spor Kulübü, yaz transfer döneminde transfer ettiği futbolcular için Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar imza törenine yoğun ilgi gösterdi. Yoğun katılım sağlayan taraftarların sayısı da belli oldu. Stadyumda töreni takip etmek için toplam 25 bin seyirci yer aldı. Yeni transferleri tek tek tribünlere çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla "Hoş geldin" dedi.
Giriş Tarihi: 04.09.2019 21:35 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 21:37
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