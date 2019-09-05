05 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

İyi ki doğdun İmparator

İyi ki doğdun İmparator
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.09.2019

Teknik direktör , dün de idmana çıkmadı. Bel fıtığı ameliyatı nedeniyle istirahat ettiği ifade edilen tecrübeli çalıştırıcının, bugün takımın başında olması ve yeni transferlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

'ın başarılı teknik adamı 'in dün doğum günüydü. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda 66. yaşına giren Terim için, "İyi ki doğdun imparator Fatih Terim" ifadesi kullanıldı. Terim'in fotoğrafının bulunduğu görselde "Galatasaray'a adanmış bir ömür" yazsısına da yer verildi.
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