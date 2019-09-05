05 Eylül 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
İyi ki doğdun İmparator
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Teknik direktör Fatih Terim, dün de idmana çıkmadı. Bel fıtığı ameliyatı nedeniyle istirahat ettiği ifade edilen tecrübeli çalıştırıcının, bugün takımın başında olması ve yeni transferlerle bir araya gelmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın başarılı teknik adamı Fatih Terim'in dün doğum günüydü. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda 66. yaşına giren Terim için, "İyi ki doğdun imparator Fatih Terim" ifadesi kullanıldı. Terim'in fotoğrafının bulunduğu görselde "Galatasaray'a adanmış bir ömür" yazsısına da yer verildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"