20 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Falcao'nun Galatasaray'a geliş tarihi açıklandı!

Falcao'nun geliş tarihi açıklandı!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 Giriş Tarihi: 20.08.2019

dello Sport'un haberine göre , perşembe günü 'a gelecek ve cuma günü 'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Falcao'ya sonunda kavuşuyor... dello Sport'tan Nicolo Schira'nın haberine göre Kolombiyalı yıldız Galatasaray'la 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Habere göre perşembe günü 'a gelecek ve cuma günü kendini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye taraftarların huzurunda imza atacak.

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