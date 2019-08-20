20 Ağustos 2019, Salı
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Falcao'nun Galatasaray'a geliş tarihi açıklandı!
Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 Giriş Tarihi: 20.08.2019
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Radamel Falcao, perşembe günü İstanbul'a gelecek ve cuma günü Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Galatasaray Falcao'ya sonunda kavuşuyor... La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira'nın haberine göre Kolombiyalı yıldız Galatasaray'la 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Habere göre Radamel Falcao perşembe günü İstanbul'a gelecek ve cuma günü kendini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye taraftarların huzurunda imza atacak.
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