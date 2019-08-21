21 Ağustos 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da gözler Konyaspor maçında

G.Saray'da gözler Konya maçında
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.08.2019

Sezona kupayla başlayan Aslan, ilk haftadaki yenilgisini maçıyla unutmak istiyor. Bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşacak Cimbom, tek hedefini galibiyet olarak belirledi

'da Akhisar'ı mağlup ederek sezona iyi bir giriş yapan G.Saray, ligin ilk haftasında 'de takılarak şok yaşamıştı. Sarı-kırmızılı ekipte gözler maçına çevrilirken; galibiyetten başka sonuç düşünülmüyor. Yeni transferleriyle birlikte Stadı'nda taraftarıyla buluşacak olan Aslan, alacağı galibiyetle kötü sonuçları unutturmayı planlıyor. G.Saray'da yeni transferler, Michael Seri, Steven Nzonzi, Emre Mor, , Okan Kocuk, , Jimmy Durmaz ve ilk kez bir resmi maçta evinde taraftarıyla buluşacak. Sezon öncesinde kendi evinde Panathinaikos'la hazırlık maçında karşılaşan Cimbom'da, sakatlığı bulunan Şener ve Nzonzi haricindeki transferler o mücadelede oynamıştı. İlk kez dolu tribünler önünde oynayacak oyuncular, iyi ve 3 puanla kendini affettirmeyi planlıyor.

İMPARATOR FLORYA'DA KALIYOR

Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Denizli deplasmanında takımın başında sahaya çıkamayan teknik direktör de 3 maç sonra kulübedeki yerini alacak. Bel fıtığı ameliyatından sonra takıma yakın olmak için Florya'da kalma kararı alan İmparator oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, "Ligin ilk haftalarında kayıplar olabilir. Sizlere güveniyorum. Güzel bir futbolla 3 puan almanın vakti geldi" mesajını verdi. Öte yandan Konya maçının hazırlıklarını sürdüren G.Saray'da, uzun süredir takımdan uzak kalan Şener Özbayraklı, dünkü idmanda çalışmalara başladı. Emre Taşdemir ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalışma yaptı.

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