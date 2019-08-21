Galatasaray'da gözler Konyaspor maçında

Sezona kupayla başlayan Aslan, ilk haftadaki Denizli yenilgisini Konya maçıyla unutmak istiyor. Bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşacak Cimbom, tek hedefini galibiyet olarak belirledi

Süper Kupa'da Akhisar'ı mağlup ederek sezona iyi bir giriş yapan G.Saray, ligin ilk haftasında Denizli'de takılarak şok yaşamıştı. Sarı-kırmızılı ekipte gözler Konya maçına çevrilirken; galibiyetten başka sonuç düşünülmüyor. Yeni transferleriyle birlikte Türk Telekom Stadı'nda taraftarıyla buluşacak olan Aslan, alacağı galibiyetle kötü sonuçları unutturmayı planlıyor. G.Saray'da yeni transferler, Michael Seri, Steven Nzonzi, Emre Mor, Ryan Babel, Okan Kocuk, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı ilk kez bir resmi maçta evinde taraftarıyla buluşacak. Sezon öncesinde kendi evinde Panathinaikos'la hazırlık maçında karşılaşan Cimbom'da, sakatlığı bulunan Şener ve Nzonzi haricindeki transferler o mücadelede oynamıştı. İlk kez dolu tribünler önünde oynayacak oyuncular, iyi futbol ve 3 puanla kendini affettirmeyi planlıyor.

İMPARATOR FLORYA'DA KALIYOR

Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Denizli deplasmanında takımın başında sahaya çıkamayan teknik direktör Fatih Terim de 3 maç sonra kulübedeki yerini alacak. Bel fıtığı ameliyatından sonra takıma yakın olmak için Florya'da kalma kararı alan İmparator oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, "Ligin ilk haftalarında kayıplar olabilir. Sizlere güveniyorum. Güzel bir futbolla 3 puan almanın vakti geldi" mesajını verdi. Öte yandan Konya maçının hazırlıklarını sürdüren G.Saray'da, uzun süredir takımdan uzak kalan Şener Özbayraklı, dünkü idmanda çalışmalara başladı. Emre Taşdemir ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalışma yaptı.