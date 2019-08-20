20 Ağustos 2019, Salı

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Galatasaray'da Fatih Terim Falcao ile görüştü! İşte konuşulanlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile görüntülü konuştu. Terim ile yıldız futbolcu arasında yapılan görüşmenin de detayları ortaya çıktı. İşte o görüşme ve Falcao'nun sözleri...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 09:59
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Galatasaray'da Fatih Terim Falcao ile görüştü! İşte konuşulanlar

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim Falcao ile görüştü! İşte konuşulanlar

Falcao'yu kadrosuna katması beklenen Cimbom'da mutlu son gittikçe yakınlaşıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim Falcao ile görüştü! İşte konuşulanlar

Hafta içinde İstanbul'a gelmesi beklenen Falcao'yla ilgili sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

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Galatasaray'da Fatih Terim Falcao ile görüştü! İşte konuşulanlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kolombiyalı yıldız ile görüntülü görüştü.

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Galatasaray'da Fatih Terim Falcao ile görüştü! İşte konuşulanlar

İşte Falcao'nun Terim'e söylediği o sözler...

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