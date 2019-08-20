Galatasaray'da Selçuk İnan'a Fatih Terim'den şok!

Spor Toto Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim değişikliğe gidiyor. Ligin ikinci haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Cimbom, ilk haftanın aksine sahaya farklı bir ilk 11'le çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim en az 3 ismi yedek kulübesine çekecek.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 10:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





