20 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Selçuk İnan'a Fatih Terim'den şok!

Spor Toto Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim değişikliğe gidiyor. Ligin ikinci haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Cimbom, ilk haftanın aksine sahaya farklı bir ilk 11'le çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim en az 3 ismi yedek kulübesine çekecek.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 10:46
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Galatasaray'da Selçuk İnan'a Fatih Terim'den şok!

Son şampiyon Galatasaray Lige yenilgiyle başladı.

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Galatasaray'da Selçuk İnan'a Fatih Terim'den şok!

Cimbom Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

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Galatasaray'da Selçuk İnan'a Fatih Terim'den şok!

Fatih Terim ise bu yenilginin ardından rotasyona gidiyor.

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Galatasaray'da Selçuk İnan'a Fatih Terim'den şok!

Yeni transferlerinde takıma katılmasıyla Terim ideal 11'ini belirlemeye başladı.

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Galatasaray'da Selçuk İnan'a Fatih Terim'den şok!

Sarı-kırmızılılarda Konyaspor maçı öncesi ilk 11'de değişikliğe gidiliyor.

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