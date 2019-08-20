20 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaraylı Valentine Ozornwafor Kayserispor'da!

Valentine Ozornwafor Kayserispor'da!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.08.2019

, ’dan Nijeryalı stoperi 'u, bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

ekiplerinden , Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Alpay Çelebi'nin yerine 'dan 'u renklerine bağladı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, bir oyuncuya daha imza attırdı. Sarı-Kırmızılılar, bu bağlamda Galatasaray'ın, Nijerya'nın Enyimba Aba takımından 300 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak renklerine bağladı. Hikmet Karaman'ın istediği genç stoperin, yarın Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sezon başı kampını Galatasaray'da geçiren Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor Sarı-Kırmızılı takıma hazır halde geliyor.

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