Galatasaraylı Valentine Ozornwafor Kayserispor'da!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile görüntülü konuştu. Terim ile yıldız futbolcu arasında yapılan görüşmenin de detayları ortaya çıktı. İşte o görüşme ve Falcao'nun sözleri...