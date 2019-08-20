20 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Falcao'dan Galatasaray'a bir mesaj daha! O ismi de takibe aldı

Falcao'dan Galatasaray'a bir mesaj daha! O ismi de takibe aldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.08.2019

'ın uzun süredir ilgilendiği dünya yıldızı futbolcu , instagram hesabından sarı-kırmızılıların idari menajer yardımcısı ve tercümanı 'i takibe aldı. Falcao daha önce Muslera'yı da takip etmişti.

'ın transfer gündeminin bir numaralı ismi 'nun her hareketi merakla takip ediliyor. Dünya yıldızı futbolcudan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir hareket geldi.

Radamel Falcao, instagram hesabından sarı-kırmızılıların idari menajer yardımcısı ve tercümanı 'i takibe aldı.

Falcao daha önce Galatasaray'ın yıldız kalecisi Muslera'yı da takip etmiş ve Galatasaray paylaşımının altına 'cimbombom' yazmıştı. Kolombiyalı golcü başka bir hesabın Galatasaray ile ilgili videosunu da beğenmişti.


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