19 Mayıs 2019, Pazar

GALATASARAY

Tahta kim oturacak

Tahta kim oturacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.05.2019

32 hafta geride kaldı. Hem ve ’nın öğrencileri 66 puanda. 90 dakika sonunda kazanan 2018-19 sezonunda tahtın sahibi olacak

NEFESLER TUTULDU

'de son yıllara damga vuracak bir final yaşanıyor. Geçen sezon son hafta mutlu sona ulaşan ile yıllardır yüzüp yüzüp kuyruğuna gelen ancak bir türlü şampiyon olamayan fotofinişe birlikte girdi. 'in Aslan'ı ve 'nın Başakşehir'i 32 hafta sonunda 66 puandalar. 19.00'da başlayacak randevuyu galip bitiren takım şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Galatasaray şampiyonluğa bir adım uzaklıkta

AVERAJ CİMBOM'DA

Maçın kazananı şampiyonluğa ulaşacak burası kesin. İki takım da 3 puanı alarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor ancak bu 90 dakika berabere biterse şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşınacak. Galatasaray ile Başakşehir sezonu aynı puanda bitirirse genel averaja bakılacak. Cimbom'un averajı artı 36. Başakşehir'in ise 28. İki takım arasındaki 8 gollük fark sarı-kırmızılılar için büyük avantaj.

STAT ŞENLİK YERİ

Şampiyonun belirleneceği dev maç sarı-kırmızılıların kasasını da dolduracak. derbisinde 51 bin 578 kişi ile taraftar rekoru kırılmıştı. Bugün bu rekorun tarihe gömülmesi bekleniyor. Biletler

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50 BİN TÜRK BAYRAĞI

Galatasaray, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Yönetim, Milli mücadelenin başladığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 100. yıldönümünde tribünlere 50 bin bayrak dağıtacak.

3 KUPA İHTİMALİ

'nı kazanan Galatasaray bugün Başakşehir'i yenerse Süper Lig'i de müzesine götürecek. Sarı-kırmızılılar, 'yı da kazanırsa sezonu hat-trick yaparak tamamlayacak.

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