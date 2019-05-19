Tahta kim oturacak

32 hafta geride kaldı. Hem Fatih Terim ve Abdullah Avcı’nın öğrencileri 66 puanda. 90 dakika sonunda kazanan 2018-19 sezonunda tahtın sahibi olacak

NEFESLER TUTULDU

Süper Lig'de son yıllara damga vuracak bir final yaşanıyor. Geçen sezon son hafta mutlu sona ulaşan Galatasaray ile yıllardır yüzüp yüzüp kuyruğuna gelen ancak bir türlü şampiyon olamayan Başakşehir fotofinişe birlikte girdi. Fatih Terim'in Aslan'ı ve Abdullah Avcı'nın Başakşehir'i 32 hafta sonunda 66 puandalar. 19.00'da başlayacak randevuyu galip bitiren takım şampiyonluk kupasını kaldıracak.

AVERAJ CİMBOM'DA



Maçın kazananı şampiyonluğa ulaşacak burası kesin. İki takım da 3 puanı alarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor ancak bu 90 dakika berabere biterse şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşınacak. Galatasaray ile Başakşehir sezonu aynı puanda bitirirse genel averaja bakılacak. Cimbom'un averajı artı 36. Başakşehir'in ise 28. İki takım arasındaki 8 gollük fark sarı-kırmızılılar için büyük avantaj.



STAT ŞENLİK YERİ



Şampiyonun belirleneceği dev maç sarı-kırmızılıların kasasını da dolduracak. Beşiktaş derbisinde 51 bin 578 kişi ile taraftar rekoru kırılmıştı. Bugün bu rekorun tarihe gömülmesi bekleniyor. Biletler

50 BİN TÜRK BAYRAĞI

Galatasaray, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Yönetim, Milli mücadelenin başladığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 100. yıldönümünde tribünlere 50 bin bayrak dağıtacak.



3 KUPA İHTİMALİ

Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray bugün Başakşehir'i yenerse Süper Lig'i de müzesine götürecek. Sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'yı da kazanırsa sezonu hat-trick yaparak tamamlayacak.