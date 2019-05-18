Galatasaray'dan şampiyonluğa rekor prim!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Kritik karşılaşmadan galip ayrılması takdirde 22. şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılrada yönetim, Başakşehir maçı için rekor bir prim belirledi. İşte o miktar...

Giriş Tarihi: 18.05.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 11:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





