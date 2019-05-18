18 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan şampiyonluğa rekor prim!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Kritik karşılaşmadan galip ayrılması takdirde 22. şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılrada yönetim, Başakşehir maçı için rekor bir prim belirledi. İşte o miktar...

Giriş Tarihi: 18.05.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 11:33
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Galatasaray'dan şampiyonluğa rekor prim!

Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

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Galatasaray'dan şampiyonluğa rekor prim!

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği bu dev mücadelede iki tarafta mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.

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Galatasaray'dan şampiyonluğa rekor prim!

Lig'de son iki haftaya girilirken Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş şampiyonluk için kıran kırana mücadele ediyor. 66 puanlı Galatasaray averajla ilk sırada yer alırken Medipol Başakşehir ikinci Beşiktaş ise 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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Galatasaray'dan şampiyonluğa rekor prim!

31. hafta Sivasspor'a kaybettiği 2 puanla liderlik koltuğunu Galatasaray'a teslim eden Medipol Başakşehir, yaşadığı bu puan kaybıyla şampiyonluk yolunda büyük bir yara almıştı.

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Galatasaray'dan şampiyonluğa rekor prim!

Galatasaray ise aynı hafta sahasında Beşiktaş'ı ağırlamış ve attığı 2 golle 3 puanı cebine koyarak ligde 21 hafta sonra liderlik koltuğunun sahibi olmuştu.

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