19 Mayıs 2019, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim zirvede tek başına

Fatih Terim zirvede tek başına
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.05.2019

Ligin en fazla şampiyonluk kazanan (7) teknik direktörü unvanına sahip olan tecrübeli çalıştırıcı, bugün de zafere ulaşırsa bir destan daha yazacak

başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Çarşamba akşamı 'na ulaşan deneyimli hoca, bugün de şampiyonluk rekorunu geliştirmeye hazırlanıyor. Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan hocası olan Terim, Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde 8. kez mutlu sona ulaşacak. En fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden ...

G.SARAY İLE 19. KUPASI

Terim, bugün kazandıkları takdirde Galatasaray'daki kupa sayısını 19'a çıkartacak. Tecrübeli teknik adam, 4. dönemini geçirdiği sarı-kırmızılı takımda 18 kupa kaldırdı. Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, 65 yaşındaki çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

ARA TOPLARA DİKKAT

Başakşehir'i mercek altına alan Fatih Terim, rakibinin güçlü ve zayıf yönlerini belirledi. Oyuncularından Başakşehir'in atacağı ara toplara dikkat etmelerini isteyen başarılı çalıştırıcı, ilk dakikadan itibaren tam saha pres uygulanmasını ve rakibe top gösterilmemesi talimatı verdi.

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