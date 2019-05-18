Galatasaray şampiyonluğa bir adım uzaklıkta

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ​Medipol Başakşehir'i konuk edecek sarı kırmızılılar, sahaya şampiyonluk için çıkacak. Haftaya 66 puanla lider giren sarı-kırmızılılar, averajla ikinci sırada yer alan rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.