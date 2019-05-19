19 Mayıs 2019, Pazar

GALATASARAY

Onyekuru için 8 milyon euro

Onyekuru için 8 milyon euro
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.05.2019

Kupaları toplamaya başlayan bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son iki yılda milli maçların yüzde 75'inde oynayamadığı için bu sezon da 'den çalışma izni koparması zor görünen için harekete geçildi. Sarı- kırmızılı ekip, Nijeryalı için 8 milyon euro artı bir sonraki satıştan da pay verilmesini önerdi.

GALATASARAY'LA BAŞARIYA

Onyekuru kariyerindeki ilk kupasını Akhisar karşısında alırken, bugün Başakşehir galibiyeti gelmesi durumunda ilk şampiyonluğunu yaşayacak. Aynen Marcao ve Diagne gibi... Daha önce Standard'la Belçika Kupası kazanan Luyindama'nın da ilk şampiyonluğu olacak.
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