17 Mayıs 2019, Cuma

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Galatasaray'da yıldız isim kulübeye dönüyor! İşte dev maçın 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Bitime 2 hafta kala 66 puanda bulunan iki takımdan biri mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Dev maç öncesi teknik direktörler Fatih Terim ve Abdullah Avcı, sahaya sürecekleri 11'leri netleştirmeye başladı...

Giriş Tarihi: 16.05.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 17:18
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Galatasaray'da yıldız isim kulübeye dönüyor! İşte dev maçın 11'leri

Galatasaray Başakşehir maçı öncesi heyecan dorukta…

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Galatasaray'da yıldız isim kulübeye dönüyor! İşte dev maçın 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında liderlik yarışı iyiden iyiye kızıştı.

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Galatasaray'da yıldız isim kulübeye dönüyor! İşte dev maçın 11'leri

Lider Galatasaray ve en yakın rakibi Başakşehir'in puan durumları arasındaki eşitlik devam ediyor.

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Galatasaray'da yıldız isim kulübeye dönüyor! İşte dev maçın 11'leri

Şampiyonluk düğümünü ise oynanacak karşılaşmanın skoru çözecek.

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Galatasaray'da yıldız isim kulübeye dönüyor! İşte dev maçın 11'leri

Galatasaray, TFF Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında en yakın rakibi Başakşehir'i sahasında konuk edecek.

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