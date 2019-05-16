17 Mayıs 2019, Cuma
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Galatasaray'da yıldız isim kulübeye dönüyor! İşte dev maçın 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Bitime 2 hafta kala 66 puanda bulunan iki takımdan biri mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Dev maç öncesi teknik direktörler Fatih Terim ve Abdullah Avcı, sahaya sürecekleri 11'leri netleştirmeye başladı...
Giriş Tarihi: 16.05.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 17:18
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