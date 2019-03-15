15 Mart 2019, Cuma
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Duygun Yarsuvat, kulübün haklı olmasına rağmen isteklerinin yerine getirilmediğini belirtti. Eski başkan, "Hüseyin Göçek, Fırat Aydınus ve Halis Özkahya'nın düdüğünü asmaları istendi. Bu isteğe karşı bilakis hakemler koruma altına alındı. Konya maçında VAR konuşmaları öğrenilmek istendi, reddedildi. Beşiktaş derbisinde 'VAR odasında yönetici olsun' dendi, istenmedi. Başkan ve hocanın aldığı cezalara itiraz edildi yine ret yedi. Sivas maçına engelli çocuklarla çıkma talebi geri çevrildi. Çok önemli burası. Bu yönetime güvensizliği ortaya koyuyor" diye konuştu.
KONGREYİ İZLEYECEĞİM
23 Mart'taki Mali Genel Kurul'a sağlık sorunları dolayısıyla katılmayacağını ancak takip edeceğini söyleyen Duygun Yarsuvat, "Ben sert geçeceğini tahmin ediyorum. Yönetim de tahmin ediyor. Yönetim de buna göre tedbirlerini alıyor. Ben maalesef katılamayacağım. Ama seyredeceğim" diye konuştu.
Duygun Yarsuvat yönetimi topa tuttu
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 14.03.2019
Eski başkan Duygun Yarsuvat, Mustafa engiz ve ekibini topa tuttu: “Her gün iyi olacak diye bekledik. Her gün başka bir olay çıktı. Yönetemediler. Zaten yönetime gelmeleri de Dursun Özbek’e verilen tepki oyu sayesindedir.”
Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 23 Mart'ta yapılacak Mali Genel Kurul öncesi, Mustafa Cengiz ve yönetimini topa tuttu. Sporlig dergisine konuşan Yarsuvat, Mustafa Cengiz'in 13 aylık yönetimi için, "Her gün iyi olacak diye bekledik. Her gün başka bir olay çıktı. Yönetemediler. Zaten başkan olması da Dursun Özbek'e verilen tepki yüzündendir. Başarılı değiller. Federasyona veya diğer kurumlara yaptığı başvuruların reddedildiğini görüyoruz. Bu retlerin sebebi güvenilir bir yönetimin olmamasındandır" ifadelerini kullandı.
Duygun Yarsuvat, kulübün haklı olmasına rağmen isteklerinin yerine getirilmediğini belirtti. Eski başkan, "Hüseyin Göçek, Fırat Aydınus ve Halis Özkahya'nın düdüğünü asmaları istendi. Bu isteğe karşı bilakis hakemler koruma altına alındı. Konya maçında VAR konuşmaları öğrenilmek istendi, reddedildi. Beşiktaş derbisinde 'VAR odasında yönetici olsun' dendi, istenmedi. Başkan ve hocanın aldığı cezalara itiraz edildi yine ret yedi. Sivas maçına engelli çocuklarla çıkma talebi geri çevrildi. Çok önemli burası. Bu yönetime güvensizliği ortaya koyuyor" diye konuştu.
DÜZENİMİ BOZDULARYarsuvat: "Takım benim zamanımda 4. yıldızı taktı, 3 kupa kaldırdık. Görevi bıraktım. Bu başarının devamı gelmeliydi. Benim kurduğum düzeni bozdular. Dursun Özbek bozdu bunu. Ön plana çıkmaya çalıştı. Ben ön planda değildim. Mustafa Cengiz de öyle. 'Ben' kavgası oluyor. Hâlbuki bu bir ekip işi."
KONGREYİ İZLEYECEĞİM
23 Mart'taki Mali Genel Kurul'a sağlık sorunları dolayısıyla katılmayacağını ancak takip edeceğini söyleyen Duygun Yarsuvat, "Ben sert geçeceğini tahmin ediyorum. Yönetim de tahmin ediyor. Yönetim de buna göre tedbirlerini alıyor. Ben maalesef katılamayacağım. Ama seyredeceğim" diye konuştu.
DİAGNE BAŞARI DEĞİLGomis'in boşluğunun doldurulmamasını eleştiren Duygun Yarsuvat, "Şampiyonlar Ligi'nde şanslı bir kura çekmiştik. Golcü alamadılar elendik. UEFA'dan da elendik. Transferin son gününde 13 milyon euro ödeyip Diagne'yi almak başarı değildir" yorumunu yaptı.
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