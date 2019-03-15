15 Mart 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Taraftar akını
Giriş Tarihi: 14.03.2019
GS Store’un kârı 46 milyon TL arttı.
Galatasaray taraftarı, kritik günlerden geçen sarı-kırmızılı kulübü bir kez daha sahip çıktı. Başkan Mustafa Cengiz'in çağrılarına cevap veren taraftarlar 2018 senesinde mağazacılıkta rekor kırdı. Bir önceki sene 1.7 milyon ürün satan GS Store'lar 2018 yılında ise bu rakamı 2.5 milyon adete yükseltti. Ayrıca GS Store'ların cirosu da 83.9 milyon TL'den 130.7 milyon TL'ye yükseldi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!