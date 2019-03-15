15 Mart 2019, Cuma

GALATASARAY

Taraftar akını

Taraftar akını
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.03.2019

’un kârı 46 milyon TL arttı.

taraftarı, kritik günlerden geçen sarı-kırmızılı kulübü bir kez daha sahip çıktı. Başkan 'in çağrılarına cevap veren taraftarlar 2018 senesinde mağazacılıkta rekor kırdı. Bir önceki sene 1.7 milyon ürün satan 'lar 2018 yılında ise bu rakamı 2.5 milyon adete yükseltti. Ayrıca GS Store'ların cirosu da 83.9 milyon TL'den 130.7 milyon TL'ye yükseldi.
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