Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan yabancı kuralı açıklaması geldi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından değişmesi planlanan yabancı sınırıyla ilgili çarpıcı bir paylaşım yayınladı.



İş o açıklama;



Kulüplerin uzun dönemli sözleşmeler yapması ve bu sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin devam etmesi nedeniyle yabancı futbolcu sınırlamasına ilişkin alınacak herhangi bir karar açıkça hukuka aykırı olacaktır.