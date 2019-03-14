15 Mart 2019, Cuma
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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından değişmesi planlanan yabancı sınırıyla ilgili çarpıcı bir paylaşım yayınladı.
Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması!
Giriş Tarihi: 14.03.2019
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan yabancı kuralı açıklaması geldi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından değişmesi planlanan yabancı sınırıyla ilgili çarpıcı bir paylaşım yayınladı.
İş o açıklama;
Kulüplerin uzun dönemli sözleşmeler yapması ve bu sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin devam etmesi nedeniyle yabancı futbolcu sınırlamasına ilişkin alınacak herhangi bir karar açıkça hukuka aykırı olacaktır.
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