15 Mart 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması!

Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.03.2019

 Başkan Yardımcısı 'dan yabancı kuralı açıklaması geldi.

Başkan Yardımcısı , sosyal medya hesabından değişmesi planlanan yabancı sınırıyla ilgili çarpıcı bir paylaşım yayınladı.

İş o açıklama;

Kulüplerin uzun dönemli sözleşmeler yapması ve bu sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin devam etmesi nedeniyle yabancı futbolcu sınırlamasına ilişkin alınacak herhangi bir karar açıkça hukuka aykırı olacaktır.

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