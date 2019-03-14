Galatasaray Diagne'den sonra Trezeguet'yi de bitiriyor

ÜCRETİNİN 4-5 KATINI KAZANACAK

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Trezeguet, "Benim için değişen bir durum yok. Daha önce başkanla konuşmuştum ve bana ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Bu sezonu bitireceğim. Sonrasında kendim için alacağım kararı zaten herkes öğrenecek" dedi.