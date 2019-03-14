14 Mart 2019, Perşembe
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Galatasaray Diagne'den sonra Trezeguet'yi de bitiriyor
Devre arasında Kasımpaşa'dan Diagne'yi 10 milyon euro bedelle transfer eden Galatasaray, Diagne'nin en iyi anlaştığı isim olan Trezeguet'nin peşine düştü. Sarı Kırmızılı ekip Trezeguet transferi ile birlikte Diagne'nin de performansının yükseleceğini düşünürken, sezon sonu bu ikiliyi Sarı Kırmızılı forma altında buluşturacak.
Giriş Tarihi: 14.03.2019 21:28 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 21:41
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