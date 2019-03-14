14 Mart 2019, Perşembe

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Galatasaray Diagne'den sonra Trezeguet'yi de bitiriyor

Devre arasında Kasımpaşa'dan Diagne'yi 10 milyon euro bedelle transfer eden Galatasaray, Diagne'nin en iyi anlaştığı isim olan Trezeguet'nin peşine düştü. Sarı Kırmızılı ekip Trezeguet transferi ile birlikte Diagne'nin de performansının yükseleceğini düşünürken, sezon sonu bu ikiliyi Sarı Kırmızılı forma altında buluşturacak.

Giriş Tarihi: 14.03.2019 21:28 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 21:41
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Galatasaray Diagne'den sonra Trezeguet'yi de bitiriyor

Devre arasında Kasımpaşa'dan golcü Diagne'yi transfer eden Galatasaray, Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet için de pazarlıklar yapmıştı. Ancak Finansal Fair Play'in getirdiği sınırlamalar sebebiyle bu transfer yatmıştı. Fakat Çin basınında çıkan haberlere göre; iki takım, sezon sonu için söz kesti.

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Galatasaray Diagne'den sonra Trezeguet'yi de bitiriyor

Akşam'ın haberine göre; Oyuncunun kendisi de Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini açık açık belirtti. Sezonun tamamlanması sonrasında Trezeguet, yeniden Diagne'yle buluşacak. Tabii bu kez İstanbul'un bir diğer ekibi Galatasaray'ın çatısı altında...

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Galatasaray Diagne'den sonra Trezeguet'yi de bitiriyor

ÜCRETİNİN 4-5 KATINI KAZANACAK
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Trezeguet, "Benim için değişen bir durum yok. Daha önce başkanla konuşmuştum ve bana ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Bu sezonu bitireceğim. Sonrasında kendim için alacağım kararı zaten herkes öğrenecek" dedi.

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Galatasaray Diagne'den sonra Trezeguet'yi de bitiriyor

Kasımpaşa'dan senelik 750 bin euro kazanan yıldız kanat oyuncusunun, G.Saray'da bu rakamın 4-5 katını alacağı vurgulandı. İki kulüp arasında anlaşılan bonservis bedeliyle ilgili net bir bilgi verilmedi. Bunun daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

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Galatasaray Diagne'den sonra Trezeguet'yi de bitiriyor

OLMAZSA OLMAZ BİR SÖZLEŞME
24 yaşındaki futbolcunun hızı, pasları ve oyun anlayışıyla kendisi gibi Mısırlı olan Salah'la birlikte önemli bir aşama kaydettiği vurgulandı.

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