16 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Gözler yine Belhanda’da

Gözler yine Belhanda’da
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.03.2019

önünde formu yüksek Faslı yıldıza çok güveniyor.

Son dönemde hücumda 'ı taşıyan Younes , deplasmanında da 'in en büyük kozu olacak. İmparator, bu sezon skorer kimliğini öne çıkaran Faslı yıldızdan bu performansının devamını istiyor. Belhanda son 6 maçta 4 gol, 3 asistle Galatasaray'ı zirve yarışında tuttu.
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