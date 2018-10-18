Galatasaray Schalke 04 maçı ne zaman, hangi kanalda? Yayıncı kuruluş...

Şampiyonlar Ligi D grubu üçüncü maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 mağlup eden sarı kırmzıılı ekip Portekiz ekibi Porto'ya 1-0 mağlup oldu. Peki Schalke Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Galatasaray, kendi sahasında Almanya'nın Schalke 04 takımı ile karşı karşıya gelecek. İlk iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan sarı kırmızılı ekip, Schalke takımı karşısından 3 puanla ayrılmak istiyor. Galatasaray Schalke takımını mağlup ederse Porto'nun da Lokomotiv'e takılması halinde grupta zirveye çıkacak. İşte Galatasaray Schalke 04 maçını yayınlayacak kanal ve

Galatasaray Schalke maçı 24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı henüz netlik kazanmış değil. Fakat karşılaşmanın beIN Sports'dan canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 1-0 mağlup olarak liderliği rakiplerine kaptırdı. Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 49. dakikasında Moussa Marega'nın golüyle 1-0 öne geçen Porto, kalan bölümde de üstünlüğü korudu ve sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenen Galatasaray 3 puanda kaldı. İlk haftada Almanya temsilcisi Schalke 04 ile 1-1 berabere kalan Porto ise puanını 4'e çıkardı.

GALATASARAY İŞARET EDİLİYOR!

Galatasaray ve Schalke maçına yönelik tahminler de bahis siteleri ve Google'da yayınlandı. Galatasaray'ın kazanmasına %36 ihtimal verilen maçta Schalke'nin kazanmasına %33 ihtimal veriliyor. Geriye kalan %31'lik bölüm ise maçın berabere biteceği yönünde tahmin belirtmiş durumda.



DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 12 deplasman müsabakasında galip gelemedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 12 maçta 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 29 golü önleyemedi.

TERİM'DEN SCHALKE ROTASYONU

Cuma akşamı Bursaspor karşısında kazanarak iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da Fatih Terim Schalke 04 maçını düşünerek orta sahada rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor'u sahasında konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar yoğun tempoyla devam ediyor.

İç sahada müthiş bir istatistiğe sahip olan sarı kırmızılılar da hedef iyi oyun ve sahadan 3 puan ile ayrılmak. Teknik direktör Fatih Terim'in bazı mevkilerde değişikliğe gitmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın sakatlığı sebebiyle Porto ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen ve fizyoterapistler eşliğinde kendisine verilen program dahilinde çalışan Eren Derdiyok'un oynayamaması durumunda forvette yine Sinan Gümüş'e şans vermesi beklenirken kanatlarda Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli'nin oynama ihtimalinin son derece yüksek olduğu öğrenildi. Emre Akbaba'nın sakatlığı sürerken Terim'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke 04 maçını da düşünerek orta alanda Belhanda-Ndiaye ikilisinin yanında bu kez Donk'a şans vermesi ve Fernando'yu dinlendirmesi bekleniyor...





LİDER KONUMDA OLACAK!

Galatasaray art arda 2 maç oynayacak. Bursaspor maçının ardından Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray eğer Bursaspor ve Schalke'yi de yenerse her iki ligde de lider konumda yer alacak. Ligde zaten Başakşehir'in önünde 3 puan farkla yer alan Galatasaray, eğer şampiyonlar liginde Schalke'yi yenerse Porto'nun Lokomotiv engeline takılmasıyla birlikte liderliğini ilan edecek. Terim zorlu Şampiyonlar ligi maratonunda oyuncularını büyük bir motivasyonla besliyor. İç sahada kesinlikle tek bir mağlubiyet istemediği hususunda oyuncularını uyaran Terim, şampiyonlar ligi grubunda lider olmak için gerekli tüm mücadeleyi hassas bir şekilde devam ettiriyor.

Galatasaray Schalke maçıyla birlikte art arda iki maçada Türk Telekom Arena'da devam edecek. Burasspor maçı da Schalke maçı da iç sahada oynanacak. 2 maçta da kesinlikle mağlubiyet alınmaması noktasında uyarılarını devam ettiren Fatih Terim, her 2 maçtan da umutlu.