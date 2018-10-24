    24 Ekim 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray'da sakatlık şoku!

    Galatasarayda sakatlık şoku!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    'da sakatlanan Nagatomo, 81. dakikada yerini 'a bıraktı.

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