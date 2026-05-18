Brezilya, 2026 FIFA Dünyası Kupası kadrosunu açıkladı. Açıklanan kadroda Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson yer alırken, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası öncesi oynadığı hazırlık maçlarında kadroya çağrılan Galatasaraylı Gabriel Sara ise yer almadı.
İşte Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu:
Kaleci: Alisson, Ederson, Weverton
Defans: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Santos, Gabriel, Ibanez, Pereira, Marquinhos, Wesley
Orta Saha: Guimares, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paqueta
Forvet: Endrick, Martinelli, Thiago, Henrique, Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vincius
Gabriel Sara'nın 2025-26 sezonu performansı
Bu sezon Sarı-kırmızılı ekiple 42 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu Sara, 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası grubu
Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alıyor.
Brezilya'nın C Grubu'ndaki rakipleri:
Fas
Haiti
İskoçya