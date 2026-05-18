Fenerbahçeli futbolcu Marco Asensio, yaptığı paylaşımla taraftarlara teşekkür etti.

İspanyol futbolcu, "Bu sezon, bana hem bireysel hem de takım olarak inanılmaz anlar yaşattı; aynı zamanda takım olarak gelişmeye devam ederken ders çıkaracağımız anlar da oldu. Tüm sezon boyunca verdiğiniz muhteşem destek için taraftarlara teşekkür ederim. Şimdi dinlenme, toparlanma ve gelecek sezon %100 şekilde geri dönme zamanı. Bu, daha büyük bir şeyin sadece başlangıcı. Gelecek yıl daha fazlası ve daha iyisi…" ifadelerini kullandı.