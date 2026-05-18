Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak takımın Fransız yıldızı Matteo Guendouzi'den sarı-lacivertli taraftarlar için sosyal medyadan paylaşım geldi.

İŞTE FUTBOLCUNUN AÇIKLAMASI:

"6 ayda yaşanabilecek her duyguyu yaşadım.

Kupada Galatasaray'a karşı atılan o gol, o kupayı kaldırmak, tribünlerdeki uğultu, o çılgınlık. Kariyerimin en büyük anlarından biriydi. Bunu sonsuza dek içimde taşıyacağım.

Sonrasında ise hak ettiğimiz gibi bitmeyen bir sezon oldu.

Ama her şeye rağmen bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bana kendinizden biriymişim gibi hissettirdiniz.

Bana inandıkları ve bu yuvayı açtıkları için Sayın Başkana, yönetim kuruluna, Tedesco Hoca'ya ve Devin Özek'e teşekkür ederim.

Ve siz, büyük Fenerbahçe taraftarı! Bu formayı giydiğim sürece, her şeyimi ortaya koyacağım.

Bu bizim hikayemizin sonu değil."