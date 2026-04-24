Napoli-Cremonese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A'da şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Napoli, bu akşam sahasında Cremonese'yi ağırlıyor. 66 puanla 3. sırada yer alan ve zirve mücadelesini sürdüren Napoli, geçen hafta Lazio'ya karşı aldığı 2-0'lık beklenmedik yenilginin ardından toparlanmak istiyor. Düşme hattı sınırında mücadele eden ve 28 puanla 17. sırada bulunan Cremonese ise Torino maçından aldığı puanın verdiği moralle sahadan puan çıkarmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip için kritik bir galibiyet maçı olan karşılaşma, misafir takım açısından ise hayati önem taşıyan bir kurtuluş fırsatı sunuyor. İtalyan futbolunun dev kulübü Napoli, taraftarı önünde galibiyetle sezona devam etmek ve liderlik yarışında söz sahibi olmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri haberimizde!