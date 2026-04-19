İngiltere Premier Lig'de Merseyside derbisi heyecanı kapıda! Şehrin iki köklü kulübü Everton ve Liverpool, Avrupa kupaları yolunda kritik bir viraja giriyor. Puan tablosunda birbirine yakın konumda bulunan iki ekibin mücadelesi, sezonun geri kalanı için belirleyici bir rol oynayacak. İşte 16 Nisan 2026 Perşembe günü oynanacak Everton - Liverpool maçına dair tüm detaylar...

İngiltere'de nefesler tutuldu, gözler Goodison Park'a çevrildi! Premier Lig'in en köklü rekabetlerinden biri olan Merseyside derbisinde Everton, sahasında Liverpool'u ağırlıyor. Her iki takımın da istikrarsız bir grafik çizdiği bu dönemde, derbi galibiyeti hem moral hem de Avrupa yarışı için büyük önem taşıyor. Peki, Everton - Liverpool maçı saat kaçta? Merseyside derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte 16 Nisan Perşembe günü oynanacak dev maçın yayın ayrıntıları...

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in bu nefes kesen mücadelesi bu akşam futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma 22:00'de (TSİ) başlayacak.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'de Everton - Liverpool mücadelesi beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

PUAN DURUMU VE KRİTİK ANALİZ

Derbi öncesinde her iki takım da puan tablosunda üst sıralara tırmanma mücadelesi veriyor. Topladığı 47 puanla 8. sırada yer alan Everton, taraftarı önünde kazanarak Avrupa konferans hattına bir adım daha yaklaşmak istiyor. 52 puanla 5. sırada bulunan Liverpool ise Şampiyonlar Ligi potasına girmek için bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen her iki ekip de derbiyi bir çıkış maçı olarak görüyor. Goodison Park'ın atmosferinde hata payının en aza ineceği bir taktik savaş bekleniyor.

