Kış transfer döneminde Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri’nin Suudi Arabistan’daki macerası beklenenden kısa sürebilir. Yerel medyaya göre Al-Ittihad, Faslı golcünün yerine yeni bir golcü transfer etmek istiyor.

Kış transfer döneminde N'Golo Kante ve 15 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri hakkında Suudi kulübü kararını verdi.

H24'te yer alan habere göre Al-Ittihad, Faslı golcünün yerine şimdiden alternatif arayışına girdi ve oyuncuya yeni bir takım bulmak için harekete geçti.

Bu sezon Al Ittihad formasıyla 10 maçta görev alan Faslı oyuncu, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. En Nesyri'nin Al Ittihad ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam edecek.

