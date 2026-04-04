La Liga'da şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek kritik randevu! Lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde olan Real Madrid, 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Mallorca'ya konuk oluyor. 69 puanla ikinci sırada yer alan Los Blancos için puan kaybı, şampiyonluk hayallerine büyük darbe vurabilir. Öte yandan 28 puanla küme düşme hattında mücadele eden Mallorca, evinde dev rakip karşısında hayati öneme sahip puanlar peşinde. Son Mallorca maçlarında zorlanma geçmişi olan Real Madrid'in bu sefer nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

Trendyol Süper Lig ve Avrupa liglerinde heyecan doruktayken, İspanya'da gözler Real Madrid'in Mallorca deplasmanındaki performansına çevrildi. Milli yıldızımız Arda Güler'in bu maçta ilk 11'de sahaya çıkması beklenirken, Mbappe'nin hücumdaki etkinliği Madrid için kilit rol oynayacak. Ev sahibi Mallorca ise tam anlamıyla bir "varoluş" mücadelesi veriyor. 28 puanla düşme hattının içinde yer alan ada temsilcisi, son haftalarda Elche karşısında aldığı mağlubiyeti unutturmak peşinde. Muriqi önderliğindeki Mallorca, sahasında dev rakibine geçit vermeyerek puan tablosunda üzerine tırmanmayı hedefliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Real Madrid 2-1 kazanmıştı. Bu kez çok daha sert bir mücadeleye sahne olması beklenen karşılaşmanın bilgileri şöyle:

Mallorca-Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 30. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 17.15'te başlayacak.

Mallorca-Real Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk ve düşme hattını yakından ilgilendiren Visit Mallorca Stadyumu'ndaki bu zorlu karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak

Mallorca-Real Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Roman; Maffeo, Raillo, Valjent, Mojica; Costa, Mascarell; Joseph, Torre, Virgili; Muriqi

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Pitarch, Tchouameni, Camavinga; Guler; Diaz, Mbappe