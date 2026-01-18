Rennes-Le Havre maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Ligue 1’de 18. haftada gözler Rennes ile Le Havre arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Üst sıralara tırmanma hedefini sürdüren Rennes, 30 puanla 6. basamakta bulunuyor. Küme hattından uzaklaşmak isteyen Le Havre ise 18 puanla 13. sırada yer alıyor ve zorlu deplasmandan puan çıkarmayı amaçlıyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler “Rennes-Le Havre maçı canlı izle” başlığını araştırırken, maçın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. İşte detaylar...

Rennes-Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

RENNES-LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında oynanacak Rennes-Le Havre maçı 18 Ocak Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

RENNES-LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes-Le Havre maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.