Serie A’nın 21. haftasında gözler Milan ile Lecce arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Massimiliano Allegri yönetiminde zirve takibini sürdüren Milan, sahasında kazanarak puanını 46’ya çıkarmak istiyor. Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Lecce ise 17 puanla 18. basamakta bulunuyor ve güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Maç öncesi futbolseverler “Milan–Lecce maçı canlı izle” başlığını araştırıyor. Peki, Milan-Lecce maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Milan-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 21. haftanın öne çıkan mücadelelerinden birinde Milan ile Lecce sahaya çıkıyor. Massimiliano Allegri yönetiminde zirve yarışını bırakmak istemeyen Milan, kendi evinde kazanarak puanını 46'ya yükseltmeyi hedefliyor. Küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Lecce ise 17 puanla 18. sırada yer alıyor ve zorlu deplasmandan sürpriz bir sonuç çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler "Milan-Lecce maçı canlı izle" aramalarına yöneldi. Peki, Milan-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN-LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Seire A'nın 21. haftasında oynanacak Milan-Lecce maçı 18 Ocak Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

MILAN-LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak Milan-Lecce maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.