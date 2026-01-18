Lyon-Brest maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Ligue 1’de 18. hafta kapsamında Lyon ile Brest, önemli bir karşılaşmada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Paulo Fonseca yönetiminde çıkışını devam ettirmek isteyen Lyon, 30 puanla 6. sırada yer alıyor ve sahasında galibiyet hedefliyor. Deplasmanda sürpriz arayacak Brest ise 22 puanla 10. basamakta bulunuyor ve zorlu mücadeleden puan ya da puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Lyon-Brest maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?